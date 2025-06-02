Evine giderken husumetlisi sırtından bıçaklayarak öldürdü

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde İsmail Baştuğ (50) daha önce yaşadıkları trafik tartışmasından dolayı aralarında husumet bulunduğu belirtilen İsmail Doğan'ın (20) bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.



Olay, saat 17.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Karşı Mahalle'de meydana geldi.

Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 1 çocuk babası İsmail Baştuğ, işten çıkıp yürüyerek evine gitmek için yola çıktı.

Baştuğ, evine 50 metre kala, daha önce trafik tartışması yaşadığı fırıncılık yapan İsmail Doğan'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralanan Baştuğ, yere yığıldı.

Saldırgan Doğan da olay yerinden kaçtı.

Yaralı Baştuğ, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Kaçan Doğan da kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.