Evine girebilmek için ayının yemeğini bitirmesini bekledi

Sarıkamış ’ta bir evin avlusuna giren bozayı , bulduğu yiyecekleri yedikten sonra uzun süre çevrede dolaştı. Bu sırada evine gelen bir kişi, ayı nedeniyle otomobilinden inemedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kars ’ın Sarıkamış ilçesinde doğal yaşam alanlarından yerleşim yerlerine inen bozayılar, zaman zaman vatandaşları tedirgin ediyor.

İlçede gece saatlerinde bir evin avlusuna giren bozayı, çevrede yiyecek aramaya başladı. Bulduğu yiyeceklerle karnını doyuran ayı, daha sonra avluda dolaşmayı sürdürdü.

O sırada evine gelen vatandaş ise bozayı nedeniyle aracında beklemek zorunda kaldı.

Sarıkamış sokaklarında sık görülüyorlar.

AYI AVLUYA GİRDİ, VATANDAŞ ARABASINDA BEKLEDİ

Evine gelen vatandaş, avluda bozayıyı görünce ne içeri girebildi ne de aracından çıkabildi. Ayıyla karşı karşıya gelme riskini göze almayan vatandaş, aracının içerisinde bekleyerek bozayının avludan çıkmasını bekledi.

Böylece ortaya ilginç bir "bekleme" tablosu çıktı. Ayı avluda yemeğini yerken, vatandaş direksiyon başında bekledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde bozayının avluda yiyecek aradığı, bulduklarını yiyerek karnını doyurduğu ve bir süre daha çevrede dolaştığı görülüyor. Vatandaşın ise güvenliğini riske atmamak için aracından çıkmadığı anlar dikkat çekiyor.

Sarıkamış’ta zaman zaman mahalle aralarında ve evlerin çevresinde görülen bozayılar, özellikle yiyecek bulmak amacıyla yerleşim alanlarına yaklaşıyor.

Ancak bu kez ayının bir evin avlusuna kadar girmesi, yaşanan olayı daha da ilginç hale getirdi. Karnını doyuran ayı daha sonra yoluna devam etti, vatandaş ise "misafir" gidene kadar aracında bekledi.