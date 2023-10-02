Evine giren hırsız komşusu çıktı

''KENDİ EVİNE GİRER GİBİ GİRİP ÇIKIYOR''



Ali İhsan Kayacı, yaklaşık 8 yıldır aynı adreste oturduklarını belirterek ''5-6 ay önce evimizden ufak tefek eşyalar kaybolmaya başladı. Biz şüphelendik ve evimize güvenlik kamerası taktırmaya karar verdik. Kamera takıldıktan 10 gün sonra evimize yine birinin girdiğini tespit ettik.'' diye konuştu.

Kameraya baktıklarında evlerine giren kişinin üst kat komşusu olduğunu öğrendiğini kaydeden Kayacı, şöyle devam etti:

''Kapıyı hiç zorlamadan, kendi evine girer gibi girip çıkıyor. Biz fark etmeyelim diye kapıyı kaç kere kilitlersek, çıkarken o da o kadar kilitleyip çıkıyor. Aynı gün 10 dakika içinde iki defa girip çıkıyor. Her girdiğinde de bir kısım eşyalar götürüyor.''

