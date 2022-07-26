Evine rahat girebilmek için 7 katlı binanın dışına izinsiz asansör yaptı

Büyükçekmece'de 7 katlı binanın en üst katında oturan daire sahibi, evine gidebilmek için binanın dışına asansör yaptı. Yapılan asansör bina girişindeki engelli rampasını kapattığı için engelli vatandaş evine giremeyerek mağdur oldu. Yapılan şikayetler sonrasında asansör belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Haberler - İHA - DHA 26.07.2022 - 10:12

Evine rahat girebilmek için 7 katlı binanın dışına izinsiz asansör yaptı

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Büyükçekmece Kumburgaz Yenimahalle Mahallesi'nde bir vatandaş, evine bina sakinlerinin itirazlarına aldırış etmeden asansör yaptırdı.

Ancak yaptığı asansör giriş katta bulunan engelli vatandaşın evine girebilmesi için yapılan engelli rampasını kapattı. Almanya'da oturan ve burayı yazlık olarak kullanan giriş katta ki daire sakinleri, evlerine döndüklerinde gördükleri karşısında şaşkına döndüler.

Yapılan asansör engelli çocuklarının eve gire bilmesi için yapılan girişi kapatmıştı. Sokak sakinleri tarafından dairesine götürülen engelli vatandaş, evden birilerinin yardımı olmadan çıkamadığı için Almanya'da ki evine geri dönmek zorunda kaldı.

EKİPLER TARAFINDAN YIKILDI

Bina sakinleri ve sokakta oturan vatandaşların şikayeti üzerine, Büyükçekmece Belediyesi tarafından izinsiz yapılan asansör yıkılarak engelli rampası tekrar açıldı. 

"ASANSÖRÜ GÖRÜNCE ŞOK OLDUK"

Binanın zemin katında bulunan dairenin sahibi Mahide Acıman, “Burası benim 32 yıllık evim. Benim engelli çocuğum var. Burası çok kötü bir yerdi ben burayı tamir ederek oğlumun eve girebileceği bir yol yaptım, bu asansörü görünce şok olduk. Almanya dan oğlumu getirmiştim ama engelli rampası kapandığı için eve giremedi ve ağlayarak tekrar oğlumu Almanya’ya gönderdim" dedi.

Sürekli şikayet ettiklerini belirten Acıman, "Belediyeden de bana sürekli burayı yıkacağız diyorlardı. Bu asansörü yapan şahıs bana kimse bir şey yapamaz diyor" şeklinde konuştu.

"BALKONUMUZUN İÇİNE KADAR DEMİR DÖŞEMİŞ"

Oğlu için yapılan engelli rampasının kapatılması ile ilgili konuşan baba Doğan Acıman, “Ben burayı engelli oğlum için almıştım. Bana kimse karışamaz diyor. Bu bina yapılırken ruhsatında asansör yapılamaz diye bir madde yazıyor zaten, ama adam ben istediğimi yaparım diyor. Burayı yıkamazsınız dedi bize. Balkonumuzun içine kadar demir döşemiş” dedi

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