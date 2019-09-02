Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Hilal Yavaş (17), evine gittiği sırada sokakta arıların saldırısına uğradı. Genç kızın vücudunda yaralar oluştu.
Geçtiğimiz cumartesi günü Fatih Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Hilal Yavaş, evine gittiği sırada yakında bulunan kovanlardaki arıların saldırısına uğradı.
Çok sayıda arı tarafından sokulan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Tedavisinin ardından taburcu olan ve evinde istirahat eden Hilal Yavaş, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını söyledi.