Evini 1000'er liradan 17 kaçak göçmene kiraladı: Suriyeli ev sahibi gözaltında

Konya'da polisin bir eve yaptığı operasyonda Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan aynı ülke vatandaşı ev sahibinin kaçak göçmenlere evini kişi başı 1000 liraya kiraladığı belirlendi.

Evini 1000'er liradan 17 kaçak göçmene kiraladı: Suriyeli ev sahibi gözaltında

'da polis ekipleri Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’ndeki Suriye uyruklu H.A.N.'nin evinde kaçak göçmenlerin kaldığını tespit etti.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, evde Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakaladı.

" kaçakçılığı" suçundan kaydı bulunan ev sahibi H.A.N.'nin, evi kişi başı 1000 liraya kiraladığı belirlendi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu H.A.N. hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı.

17 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

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