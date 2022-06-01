Evini ateşe veren baba ile bir çocuğu öldü, eşi ve bir çocuğu ağır yaralı

Manisa'da ev yangınında iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı.



Kula'nın kırsal Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde çiftçilik yapan 37 yaşındaki İbrahim Sancar, saat 05.00 sıralarında iddiaya göre, kolonya dökerek evini ateşe verdi.



Alevler, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da içeride kalan İbrahim Sancar, eşi Zeliha Sancar (39), çocukları Kader Sancar (6) ve Fırat Sancar'ın (3) kurtarılması için çaba sarf etti.



Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan aile üyeleri, çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İbrahim Sancar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



İbrahim Sancar ile 3 yaşındaki oğlu Fırat Sancar hayatını kaybetti

Yangında ağır yaralanan anne Zeliha Sancar (39) ile çocukları Kader (6) ve Fırat Sancar (3) Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk tedavisinin ardından vücudunda üçüncü derecede yanık olan 3 yaşındaki Fırat Sancar, hava ambulansı ile İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuk doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.



Olayda vücutlarında yanıklar olan anne Zeliha Sancar (39) ile 6 yaşındaki Kader Sancar ise ilk tedavilerinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. Anne ile kızının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.