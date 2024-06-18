Evini ateşe veren genç, neredeyse mahalleyi yakıyordu: Kalabalığın elinden polis kurtardı

Sancaktepe'de madde bağımlısı genç, oturduğu evi ateşe verdi. Alevler bir süre sonra bitişiğindeki binaya da sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Öfkelenen mahalle sakinleri, gözaltına alınan gence linç girişiminde bulundu.

Evini ateşe veren genç, neredeyse mahalleyi yakıyordu: Kalabalığın elinden polis kurtardı

Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, arama kaydı bulunan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Özgür Ç., oturduğu evi ateşe verdi.

ALEVLER, BİTİŞİĞİNDEKİ BİNAYA SIÇRADI

Bu sırada, büyüyen yangından yükselen alevler, bitişiğinde bulunan 2 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alev alev yanan iki bina söndürüldü.
 
MAHALLE SAKİNLERİ, LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Evini ateşe veren Özgür Ç.'yi gözaltına alan polis ekiplerini gören mahalle sakinleri, olan Özgür Ç.'ye linç girişiminde bulundu. Çıkan olayda, öfkeli kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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