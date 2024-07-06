Evini ateşe veren kişi jandarmayı görünce su kuyusuna atlayıp bacağını kırdı

Muğla'da evini ateşe veren Fahri Anıl I., jandarma ve itfaiye ekiplerini görünce bahçesindeki su kuyusuna atladı. Bacağını kıran Fahri Anıl I., itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Evini ateşe veren kişi jandarmayı görünce su kuyusuna atlayıp bacağını kırdı

'nın  ilçesinde, Fahri Anıl I., henüz belirlenemeyen bir nedenle evini ateşe verdi. Alevler tüm evi sararken Fahri Anıl I., dışarı çıkıp, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Park halindeki başkasına ait bir motosiklete zarar veren Fahri Anıl I., ardından evinin bahçesini de yakmak istedi. Bir ara eline bıçak alıp, etrafa zarar vermek amacıyla savuran Fahri Anıl I., bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerini karşısında görünce kaçmaya başlayıp, evinin önündeki su kuyusuna atladı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İtfaiye ekipleri Fahri Anıl I.'yı atladığı su kuyusundan çıkardı.  Bacağında kırık olduğu belirlenen Fahri Anıl I., çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken evde büyük çapta hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  Fahri Anıl I.'nın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

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