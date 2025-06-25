Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü, annesi ile kardeşlerini yaraladı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kız arkadaşının evini basan zanlı, Yaprak Türk'ü (20) silahla vurarak katletti, annesi ve iki kardeşini ise yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Viranşehir'e bağlı Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Kilimci (24), iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Kilimci, tüfekle Türk'ün evine gitti. Kilimci, dışarı çıkan Yaprak Türk ile annesi Ş.T. (47) ve kardeşleri M.E.T. (17) ve G.T'ye (20) ateş etti. Kilimci otomobiliyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaprak Türk, kurtarılamadı. Türk'ün annesi ve 2 kardeşinin tedavisi sürüyor.



OTOMOBİLDE KENDİNİ VURDU



Olayın ardından kaçan Ömer Kilimci, Hürriyet Mahallesi'nde otomobilinin içinde tüfekle kendini vurdu. Yaşamını yitiren Kilimci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.