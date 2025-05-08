Evini kenevir tarlasına çevirdi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Adreste arama yapan ekipler, M.S'nin (36) evinin bir odasını uyuşturucu üretmek için ayırdığı ve iklimlendirme düzeneği kurarak Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Evde yapılan aramada düzeneğe ve 11 kök Hint kenevirine el konuldu. Operasyonda, uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan M.S, jandarmaya götürüldü.