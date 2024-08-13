Evini ve aracını yaktı, tarım ilacı içip intihara kalkıştı

Mersin'de ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen bir kişi, evini ve otomobilini ateşe verdi. Sonraısnda tarım ilacı içip hayatına son vermeye çalışan şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

Evini ve aracını yaktı, tarım ilacı içip intihara kalkıştı

Toroslar ilçesi kırsalındaki Yüksekokul Mahallesi'nde ailevi sorunlar yaşayan Ramazan Y., evini ve otomobilini ateşe verdi.

Ramazan Y., daha sonra tarım ilacı içip intihara teşebbüs etti. Alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. Adrese sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yanan ev ve araç, tamamen söndürüldü ancak itfaiyecilerin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekipleri ise Ramazan Y.'yi ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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