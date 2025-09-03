Evini yaktı: Oturup yangını izledi

Antalya'da bir şüpheli, evini benzin döküp ateşe verdi. Şüpheli ardından yolun karşısına geçip tabureye otururak yangını izledi.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Mesut Can Y., saat 11.30 sıralarında kaldıkları evi benzin dökerek ateşe verdi.

Yangını söndürmek isterken yaralanan ismi öğrenilemeyen arkadaşı ise evden güçlükle çıkabildi.

Evini yaktı: Oturup yangını izledi - 1 Yarı çıplak halde evden çıkıp yolun karşısına geçen Mesut Can Y., oturduğu tabureden yangını izledi.

Evin yanındaki kömür satışı yapılan iş yerinin sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada çalışanlar ise alevlerin kömürlere ulaşmaması için hortumla su sıkarak yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

"GENÇLİĞİMİ DE BURADA YAKTIM"

Mesut Can Y. ise yolun karşısında yangına müdahale eden ekipleri takip etti. Sağlık ekipleri, Mesut Can Y.’nin elinden ve bacağından yaralanan arkadaşına ayakta müdahale etti. Mesut Can Y. ise ekiplerin müdahale talebini reddetti. Polis ekiplerinin yangının nasıl çıktığını sorması üzerine Mesut Can Y. “Evi ben yaktım. Benzin döküp yaktım. Gençliğimi de burada yaktım." dedi.

Gözaltına alınan Mesut Can Y., polis merkezine götürüldü.

