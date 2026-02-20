Evinin bahçesine 40 metrelik define kuyusu kazdı
20.02.2026 02:32
IHA
AA, İHA
Hatay'da defin aramak için evinin bahçesine 40 metre derinliğinde kuyu kazdığı ortaya çıkan kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Çağlalık mahallesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Kaçak kazıyı yaptığı belirtilen C.K.'nin evine baskın düzenlendi. İncelemelerde; bahçede büyük bir kuyu görüldü. Yaklaşık 40 metre derinlik ve 3 metre genişlikteki kuyunun çevresinde yük taşıyıcı vinç, havalandırma sistemi, jeneratör, gaz maskesi ve dedektör gibi cihazlar ele geçirildi. "İzinsiz kazı yapmak" suçundan gözaltına alınan C.K.'nin adli işlemleri sürüyor.