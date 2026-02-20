Evinin bahçesine 40 metrelik define kuyusu kazdı

Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Çağlalık mahallesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Kaçak kazıyı yaptığı belirtilen C.K.'nin evine baskın düzenlendi. İncelemelerde; bahçede büyük bir kuyu görüldü. Yaklaşık 40 metre derinlik ve 3 metre genişlikteki kuyunun çevresinde yük taşıyıcı vinç, havalandırma sistemi, jeneratör, gaz maskesi ve dedektör gibi cihazlar ele geçirildi. "İzinsiz kazı yapmak" suçundan gözaltına alınan C.K.'nin adli işlemleri sürüyor.