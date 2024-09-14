Evinin balkonunda otururken başına yorgun mermi isabet etti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde evinin balkonunda otururken başına yorgun mermi isabet eden Ali Duran Şeker hastaneye kaldırıldı.

Evinin balkonunda otururken başına yorgun mermi isabet etti

Olay, saat 20.00 sıralarında Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi Tepekışla Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonunda oturan Ali Duran Şeker, başına isabet eden yorgun mermi ile yığıldı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Duran Şeker, buradaki müdahalesi sonrası ise  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

​Ali Duran Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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