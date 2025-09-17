Evinin balkonundan düşen adam öldü
Çorum'da iki katlı evin balkonundan düşen adam, yaşamını yitirdi.
Olay, Alaca ilçesine bağlı Cengizhan Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cemil Aykaç isimli adam henüz belirlenemeyen sebeple binanın ikinci katında bulunan evin balkonundan alt kattaki balkona düştü.
Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aykaç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, Aykaç'ın cansız bedeni Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
