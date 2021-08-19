Evinin balkonunu uyuşturucu serasına çevirdi

Anadolu Ajansı 19.08.2021 - 09:52
Siirt'te düzenlenen operasyonda evinin balkonundaki saksılarda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Yeni Mahalle 1521. Sokak'ta S.S'nin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi alan ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
BİR ZANLI GÖZALTINDA
Aramada evin balkonundaki çiçek saksılarında ekili 18 kök Hint keneviri ile 2,85 gram kubar ve 2,85 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.