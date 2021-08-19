Evinin balkonunu uyuşturucu serasına çevirdi

Siirt’te narkotik ekipleri ihbar üzerine bir eve baskın yaptı. Operasyonda, balkondaki çiçek saksılarında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 19.08.2021 - 09:52

Evinin balkonunu uyuşturucu serasına çevirdi
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Siirt'te düzenlenen operasyonda evinin balkonundaki saksılarda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yeni Mahalle 1521. Sokak'ta S.S'nin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi alan ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

BİR ZANLI GÖZALTINDA

Aramada evin balkonundaki çiçek saksılarında ekili 18 kök Hint keneviri ile 2,85 gram kubar ve 2,85 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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