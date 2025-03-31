Evinin banyosunda bıçaklanmış halde bulundu

Silivri'de yakınlarının haber alamadığı Mustafa E., evinin banyosunda bıçaklanmış halde bulundu. Mustafa E.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Evinin banyosunda bıçaklanmış halde bulundu

Yeni Mahalle Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında Mustafa E.'den uzun süre haber alamayan yakınları, adrese gelerek evi kontrol etti.

Kapı açılmayınca durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, Mustafa E.'nin yaşadığı daireye girdi.

BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Mustafa E. ekipler tarafından banyoda bıçaklanmış halde yaralı olarak bulundu. Ağır yaralandığı belirlenen Mustafa E. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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