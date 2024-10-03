Evinin damında kenevir yetiştiren sanığa dava

İlçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 24 Haziran'da tutuklanan A.Ç. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.



Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından Akıncılar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil bir eve düzenlenen operasyonda, sanığın ikametinin damında plastik saksılar içine ekilmiş vaziyette toplamda 71 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.



İddianamede ayrıca evde uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu da bildirildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, A.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.