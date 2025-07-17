Evinin karşı kaldırımında ölü bulundu

Sakarya'da bir kişi evinin karşısındaki kaldırımda ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde meydana geldi.

Kaldırımda hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.