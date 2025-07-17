Evinin karşı kaldırımında ölü bulundu
Sakarya'da bir kişi gece geç saatlerde evinin karşısındaki kaldırımda ölü bulundu. 45 yaşındaki adamın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Sakarya'da bir kişi evinin karşısındaki kaldırımda ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde meydana geldi.
Kaldırımda hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İLK ŞÜPHE KALP KRİZİ
İlk bulgulara göre kalp krizinden öldüğü değerlendirilen kişinin Y.D. olduğu belirlendi.
Y.D.'nin, kaldırımda ölü bulunduğu noktanın karşısındaki bir evde oturduğu saptandı.
ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Y.D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından nöbetçi savcının talimatıyla Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Y.D.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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