Evinin önünde alkol içen iki kişiyi vurdu

Cihangir Mahallesi Yuva Sokak'ta ikamet eden G.D. (34), apartmanın önünde içki içip gürültü yapan O.Ş. ve M.E.Ö.'yü uyardı.



Tartışma çıkması üzerine G.D., silahıyla ateş açarak iki kişiyi bacaklarından vurdu.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Zanlı ise silahıyla birlikte gözaltına alındı.

