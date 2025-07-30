Evinin önünde ölü bulundu: Alanya'da şüpheli ölüm

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında oturan 58 yaşındaki Ercan Yapanlar, sabah saatlerinde çevredeki vatandaşlar tarafından evinin önünde yerde hareketsiz halde bulundu.

Durumun fark edilmesi üzerine çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Yapanlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin vücudunda herhangi kesici ya da delici bir ize rastlanılmadı.

Yapanlar'ın cansız bedeni Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.