Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı: Eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Samsun'da emlakçılık yapan Yusuf Taflan, akrabaları arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. 2 çocuk babası Taflan, saldırıda ağır yaralanırken eşi hayatını kaybetti.

İHA 26.09.2021 - 17:09

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı: Eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Samsun'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı ağır yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emlakçı Yusuf Taflan (54) evinin önünde akrabaları arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı saldırıya uğradı.

Tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Yusuf Taflan ve eşi 2 çocuk annesi eşi Fatma Özenç (59) ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fatma Özenç hayatını kaybederken, Yusuf Taflan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili B.T., A.T. ve R.T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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