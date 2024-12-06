Evinin önünde tabancayla öldürüldü: Motosikletli kasklı şüpheli başından vurdu

Adana’da sokakta yürüdüğü sırada motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak hayatını kaybetti.

Evinin önünde tabancayla öldürüldü: Motosikletli kasklı şüpheli başından vurdu

Saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde, Mehmet Polat (24) sokakta yürüdüğü sırada motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kasklı kişi motosiklet ile gelerek, Mehmet Polat'a tabanca ile 6 el ateş açarak kaçtı. Açılan ateş sonucunda başından vurulan Mehmet Polat, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Evinin önünde tabancayla öldürüldü: Motosikletli kasklı şüpheli başından vurdu - 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Polat’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Polat kurtarılamadı. Polat’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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