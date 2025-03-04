Evinin önünde vurulmuştu! Karısı azmettirdi, kızının nişanlısı öldürdü

Olay, 26 Şubat'ta Çiğli ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Süleyman Budak (41), 35 V 2652 plakalı otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzereyken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasınca görüntülenirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



8 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kullanan şüphelinin A.G. (29), azmettiricisinin ise Süleyman Budak'ın eşi A.B. (42) olduğunu belirledi.



F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G.'nin (17) de suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

