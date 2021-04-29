Evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki Süleyman için arama çalışması başlatıldı

Tokat'ta, yayladaki evlerinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım kayboldu. AFAD ve jandarma ekiplerince bölgede aramaçalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı - DHA 29.04.2021 - 04:24

Evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki Süleyman için arama çalışması başlatıldı

Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk için ekipler arama yapıyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çat beldesinde 2 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım, Seki dağı mevkiinde bulunan evlerinin önünde oynarken kayboldu.

Ailesi Yıldırım'ı bir süre aradıktan sonra sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri çocuğun kaybolduğu bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarmanın haber vermesi üzerine AFAD ekipleri de köylüler ile arama çalışmasına katıldı.

Küçük çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

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