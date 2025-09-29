Evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti

Aydın'da 30 yaşındaki kadın, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

'ın ilçesinde İkiçeşmelik Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ayça A., 3’üncü kattaki evinin penceresinden düştü.

Durumu fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayça Ala’nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken daha öce girişiminde bulunduğu ileri sürülen Ayça A.'nın hayatına son vermiş olabileceği üzerinde de durulduğu bildirildi.

