Evlat katiline 22 yıl hapis cezası

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geçtiğimiz yıl oğlunu bıçakla öldüren babanın cezası belli oldu.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık G.K. ve avukatı ile tanıklar katıldı.

"ÇOK PİŞMANIM"



Tanıkların dinlenmesinin ardından son sözleri sorulan G.K., "Çok pişmanım." dedi.

22 YIL CEZA ALDI



Sanık G.K.'yi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme heyeti, olayda "haksız tahrik" bulunduğu gerekçesiyle cezasını 22 yıla düşürdü.



NE OLMUŞTU?



Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'ndeki evlerinde 13 Mayıs 2024'te çıkan tartışmada baba G.K., oğlu Yakup K.'yi (29) bıçakla ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Yakup K, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan baba hakimlikçe tutuklanmıştı.