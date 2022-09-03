Evlat nöbeti dördüncü yılına girdi

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi üç yılı geride bıraktı.



3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetine 304 aile katılıyor. Ailelerden 37’si çocuklarına kavuştu.

Yıldönümü dolayısıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir konuşma yaptı.

Soylu özetle şunları söyledi:

"Bizi birbirimizden koparmak için her türlü senaryoyu oynuyorlar. Biz kardeşiz, inananlar kardeştir. Bu anneler bu babalar ne diyorsa ben emirlerine amade oldum. Cumhurbaşkanımız bu aileleri bir gün bile yalnız bırakmayacaksınız diye talimat verdi. Yaptığınız işi benim cümlelerim anlatmaya yetmez. Ortaya koyduğunuz iradeye yetmez. Herkesin mahalle baskısıyla sindirildiği bir ortamda dimdik duruyorsunuz."