Evlat nöbetindeki ailelerle buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İki buçuk yıllık aranın ardından Diyarbakır'a gitti.



HDP il binası önünde 676 gündür evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti. Alkışlarla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerle sohbet etti.



Ailelere sarılarak destek veren Cumhurbaşkanı daha sonra çadırdan ayrıldı.



Erdoğan aileleri ziyareti öncesinde yaptığı konuşmada isim vermeden HDP'yi eleştirdi. Erdoğan, "Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır ziyaretinde bir müjde de verdi. Diyarbakır cezaevinin çok yakında boşaltılacağını, artık kültür merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi



Cumhurbaşkanı, konuşmasının ardından Gençlik Buluşmasına katıldı. Etkinlikte gençlerle birlikte; Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı şarkısına eşlik etti.

