Evlendirilmek istenen 15 yaşındaki çocuk koruma altına alındı: Damat adayı, anne ile babalara gözaltı

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi’nde yaşayan kız çocuğu, zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yardım istedi.



Küçük kızın yardım çağrısı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Çocuk evinden alınarak koruma altına alındı.

Korumaya alınan kız çocuğu A.Ö.'nün (15), evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21) ile anne ve babaları gözaltına alındı.

AKRABA EVLİLİĞİ



Olayla ilgili soruşturmada A.Ö.'nün ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesine geldikleri belirlendi.



Bölgede akraba evliliklerinin yaygın olduğu da saptanırken, jandarma ekipleri kızın annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.



"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadeleri yer verildi.



NİĞDE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA



Niğde Valiliği, bir kız çocuğunun zorla evlendirildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.



Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde ikamet eden bir kız çocuğunun 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımlar üzerine güvenlik güçlerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir." ifadelerine yer verildi.