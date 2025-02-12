Evlenmek için biriktirdiği 200 bin lirayı TSK'ya bağışladı

Serik ilçesi Burmahancı Mahallesi'nde babası ile birlikte yaşayan ve bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde asgari ücretle çalışan Arif Yağcı, evlenme hayali kurduğu hayatta nasibi çıkmayınca biriktirdiği 200 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Yapılan bağış sonrası plaket ve övünç madalyası ile ödüllendirilen Yağcı, kendisinin vatansever biri olduğunu ve yardım etmeye devam edeceğini söyledi.

''BENDEKİ VATAN SEVGİSİ ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ VAR''

Yaptığı yardımdan dolayı çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirten Arif Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bendeki vatan sevgisi çocukluğumdan bu yana var. Askerliği severim. Şu an benim ülkem zor durumda, savaşın içindeyiz kim ne derse desin. Yardım etmem gerektiğini hissettiğim için yaptım. Şu an dış güçlerin ajanları ülkemizde cirit atıyor. Benim ülkemin bir sürü mühendisi şehit oldu, onların ruhları şad olsun. Ülkemin buna ihtiyacı var, onun için yardım ettim. Kesinlikle başka bir amacım yok.

Ben asgari ücretle çalışan birisiyim. Biriktirdiğim 200 bin lira parayı orduma Allah kabul etsin yardım ettim. Ben bu yaptığım yardımdan dolayı birçok arkadaşımdan olumlu tepkiler aldım. Dışarıdan bazı kişiler de olumlu cevaplar verdi. Olumsuz cevap verenlere kulak asmıyorum. Buna siyasi düşünceleri alet etmenin bir anlamı yok. Ordu hepimizin ordusu. Bu işin sağcısı solcusu yok. Onlara da gülüp geçiyorum. Demek ki bir savaş olsa ilk bu insanlar bu ülkeyi terk edecekler, ben onu anlıyorum.''