Evlenmek için geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı

Ankara’da ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki M.K. isimli genç kız, 2 yıldır görüştüğü Aksaraylı gençle evlenme kararı aldı. Ailesinin evlenmesini istememesi üzerine genç kız, bugün evinden kaçarak Aksaray ’da evlenmek istediği gencin yanına geldi.



Genç kız, ailesinin ikna etmesi üzerine evlenmekten vazgeçince tekrar Ankara’ya dönmek için otogara gitti. Bu sırada kızlarını ikna eden aile de araçlarına binerek Aksaray’a geldi.



Kızlarının otogarda olduğunu öğrenince otogara gelen aile erkek tarafıyla karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmaları kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi yaralandı. Otogar esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.