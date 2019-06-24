Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğu evlilikten vazgeçtiği gerekçesiyle abisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi.

Suriye uyruklu Mukaddes Bağdat Dahir, Suriye'de söz kestikleri kişi ile evlenmekten vazgeçtiği için 21 yaşındaki abisi Behsil Dahir ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonucu Behsil Dahir, kardeşini boğazından bıçakladı. Kız çocuğu hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Behsil Dahir'i gözaltına aldı.

Şüpheli verdiği ifadesinde, "Kız kardeşimi 3 ay önce Suriye'deki bir akrabamız ile sözledik. Ancak kız kardeşim evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine şu an oturduğumuz eve geldik. Evde annem de vardı. Ona 300 TL para verip alışveriş yapmasını söyledim. O evden çıkınca kız kardeşimi banyoya götürüp boğazını keserek öldürdüm" dedi.



Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Genç kızın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.