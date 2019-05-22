Evlenmesine izin verilmeyen iki çocuk annesini öldürüp aynı tüfekle intihar etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve evli olan 44 yaşındaki Erdal Akın, bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Seher Özer'e gönlünü kaptırdı.



Akın, eşinden boşanıp Özer ile ikinci evliliğini yapmak istedi. Ancak iddiaya göre, bu evliliğe Özer'in ailesinden onay çıkmadı. Bunun üzerine ikili konuşmak için bugün saat 07.00 sıralarında, Osman Yozgatlı Mahallesi, 1212 Sokak'taki Nuri Sanlı Parkı'nda buluştu.

Aralarında tartışma yaşandığı öne sürülen ikiliden cinnet getiren Akın, yanındaki pompalı tüfekle Özer'i başından vurdu. Akın, ardından aynı tüfeği göğsüne dayayıp, bir kez daha tetiği çekti. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, Akın ağır yaralandı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Parkın çevresini güvenlik şeridi ile çeviren polis ekipleri ile savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Özer'in cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Acı haberi alarak parka gelen Özer'in yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

