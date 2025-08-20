"Evler sallanıyor" ihbarı ekipleri alarma geçirdi

SALLANTININ SEBEBİ ARKA SOKAKTAKİ YIKIM

İhbarın verildiği adrese gelerek vatandaşlarla görüşen polis ekibi, evin çevresinde yaptıkları araştırmada, sallandığı belirtilen evlerin arka sokağı olan 4604 Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir binanın iş makineleriyle yıkılmakta olduğunu ve yıkımın büyük bölümünün tamamlandığını belirledi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"

Yıkımı yapan firma yetkilileriyle görüşen polisler, kısa süre önce Manavgat Belediyesi zabıta ekiplerinin de geldiğini, yıkım için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi'nden gerekli izinlerin alındığını, yıkım ekibinin de başta yolu trafiğe kapatmak olmak üzere gerekli önlemlerin aldığını belirledi.

"NEREDEYSE DUVARDAKİ TELEVİZYON DÜŞECEK"

Dairelerinde meydana gelen sallantı nedeniyle polisi arayan bir vatandaş, "İşten gelince dinlenelim diyoruz, dinlenemiyoruz. Bina sallanıyor, duramıyoruz artık. Depremden fazla sallanıyor, neredeyse duvardaki televizyon düşecek." dedi.