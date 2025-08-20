"Evler sallanıyor" ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Manavgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen "Evlerimiz sallanıyor." ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen "Evlerimiz sallanıyor." ihbarı, polisi alarma geçirdi.
Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki Orhangazi Caddesi'nde bulunan apartmanlarda yaşayan bazı vatandaşların 112 Acil Çarı Merkezi'ni arayarak "Evlerimiz sallanıyor." ihbarında bulundu.
İhbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
SALLANTININ SEBEBİ ARKA SOKAKTAKİ YIKIM
İhbarın verildiği adrese gelerek vatandaşlarla görüşen polis ekibi, evin çevresinde yaptıkları araştırmada, sallandığı belirtilen evlerin arka sokağı olan 4604 Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir binanın iş makineleriyle yıkılmakta olduğunu ve yıkımın büyük bölümünün tamamlandığını belirledi.
"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"
Yıkımı yapan firma yetkilileriyle görüşen polisler, kısa süre önce Manavgat Belediyesi zabıta ekiplerinin de geldiğini, yıkım için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi'nden gerekli izinlerin alındığını, yıkım ekibinin de başta yolu trafiğe kapatmak olmak üzere gerekli önlemlerin aldığını belirledi.
"NEREDEYSE DUVARDAKİ TELEVİZYON DÜŞECEK"
Dairelerinde meydana gelen sallantı nedeniyle polisi arayan bir vatandaş, "İşten gelince dinlenelim diyoruz, dinlenemiyoruz. Bina sallanıyor, duramıyoruz artık. Depremden fazla sallanıyor, neredeyse duvardaki televizyon düşecek." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Antalya Manavgat
- Yıkım