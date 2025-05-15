Evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, G.Y. (36) isimli kadını İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı. "Evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.



G.Y'nin, 11 Ekim 2024'te de bir evden 5 bin lira çaldığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.