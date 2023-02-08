Deprem sonrası evlere girilip girilmeyeceğine yönelik araştırmalar sürüyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından binlerce bina yıkıldı yada büyük hasar aldı. Soğuk hava ve yorgunluk nedeniyle evlerine girmeyi düşünen vatandaşları ise uzmanlar uyardı. Peki, evlere ne zaman girilmeli? Deprem sonrası evlere girilir mi?



DEPREM SONRASI EVLERE NE ZAMAN GİRİLMELİ?



Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy evlere girilmemesi konusunda uyararak, "Hasarsız gibi görünen binalarda taşıyıcı sistemlerde sıkıntı varsa çökme riski var. Yani pencerelerde sıkıntı yok, bina sağlam kaldı diyerek içeri girmemek lazım. Tüm binaları potansiyel olarak riskli kabul etmemiz lazım." dedi.



AFAD DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER



KAPALI ALANDAYSANIZ;



Önce kendi emniyetinizden emin olun.



Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.



Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.



Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.



Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun.



Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin.



Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.



Cadde ve sokaklarıacil yardım araçları için boş bırakın.



Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır.