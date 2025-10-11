Evlerin altından geçen 114 yıllık tren tüneli mahalleyle bütünleşti

Paşabayır Mahallesi Muhtarı Belgin Şentürk, tünelin mahalle için hem ekonomik hem de kültürel bir değer taşıdığını belirterek, "Tünel ve trenler mahallemizin kimliğinin bir parçası haline geldi. Türkiye'de ilk defa tünellerin giriş ve çıkışı bir mahalle içinde yer alıyor. Mahalle sakinlerimiz tren sesinden rahatsız değil, aksine bu ses artık kültürümüzün bir parçası oldu. Trenle büyüyen nesillerimiz var, torunlarımız da bu sesle büyüyor" dedi.