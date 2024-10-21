Evlerinde ölü bulunan çifte son görev

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi.



Belediye Sitesi Mahallesi'nde dün evlerinde ölü bulunan Yunus D. (62) ve eşi Şehnaz D'nin (60) cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Radaraltı Camisi'ne getirildi.



Burada çift için helallik alınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.



Çiftin cenazesi, kılınan namazın ardından Olukbaşı Mezarlığına defnedildi.



Kilimli ilçesinde Yunus D. (62) ve eşi Şehnaz D'den (60) dün haber alamayan komşuları, durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, çifti hareketsiz halde bulmuştu.



Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği öğrenilmişti.