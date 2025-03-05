Evlerinde ruhsatsız tabanca ve tüfeklerle yakalandılar

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığınca N.E. (E/38), F.T. (E/50), M.T. (E/33) ve Y.Ö. (E/51) isimli şüphelilerinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok miktarda fişek ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.