Evli çift kaza kurbanı

Mersin'de otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada İlyas-Aysel Yörük çifti hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Evli çift kaza kurbanı

'in Tarsus ilçesinde, İlyas Yörük (61) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Ilgın yönetimindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yaramış Mahallesi Tuzla Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evli çift kaza kurbanı - 1

Ekipler, otomobildeki İlyas ve Aysel Yörük (60) çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 2’si çocuk, 3 kişi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kamyonet sürücüsünün yara almadığı kazada, hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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