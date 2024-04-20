Evli çift kaza kurbanı

Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkiinde iddiaya göre, Mustafa Yıldız’ın (29) kullandığı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen S.A.’nın kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mustafa Yıldız ve yanındaki eşi Özgül Yıldız’ın (31) hayatını kaybettiğini belirledi.