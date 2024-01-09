Evli çifti ayıran kazada sürücünün cezası belli oldu

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Hasan Altunsoy ile sanık avukatları katıldı.



Tutuklu sanık Bahattin Günesen de SEGBİS aracılığıyla duruşmada yer aldı. Bahattin Günesen, son savunmasında, "İstemeyerek oldu, yapacak bir şeyim yoktu. Yüce adalete güveniyorum. Son sözlerim bunlardır." dedi.



Mahkeme heyeti, Günesen hakkında ''taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma'' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.



Heyet, Günesen'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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