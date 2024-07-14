Evli çifti motosiklet kazası ayırdı

Denizli'nin Güney ilçesinde kullandığı sepetli motosiklet dereye yatağına düşen Oktay Burkay hayatını kaybetti. Eşi Emine Burkay ise ağır yaralandı.

Evli çifti motosiklet kazası ayırdı

Denizli'den Güney istikametine giden Güney Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Oktay Burkay, kullandığı plakasız sepetli motosikletin hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet yolun dışına çıkıp, 3 metre yükseklikteki dere yatağına uçtu. Oktay Burkay ile sepette yolculuk yapan eşi Emine Burkay, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Oktay Burkay, Güney Devlet Hastanesi'ne, eşi Emine Burkay Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 YIL ÖNCE HAYATA YENİDEN TUTUNMUŞ

Oktay Burkay, kurtarılamadı. Emine Burkay'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Oktay Burkay'ın böbrek hastası olduğu ve 13 yıl önce babası Hasan Burkay'ın böbreği bağışlaması ile tekrar yaşama tutunduğu öğrenildi.

Öne Çıkan Video

Yüksek nem oranına dikkat! Uzmanlar uyarıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...