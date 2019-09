Kütahya'da eşlerine not bırakarak evden kaçtığı ileri sürülen A.D. ve R.K. isimli kız kardeşler, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları H.Y'nin Osmaniye'deki annesinin evinde bulundu.



Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 11 Eylül günü Kütahya'da ikamet ederken not bırakarak evden kaçtıkları ve emniyetçe kayıp olarak arandıkları öğrenilen A.D. ve R.K. isimli evli kızkardeşlerin, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan H.Y'ye ait iş yerinde oldukları ihbarının geldiği belirtildi.



Açıklamada, iş yerinde yapılan aramada şahıslara rastlanmadığı, H.Y'nin ise A.D. ve R.K'yi tanıdığını söylediği ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:



"H.Y. isimli şahıs ile yapılan görüşmede, her iki kadını tanıdığını, kendisinin arkadaşı olduklarını, kendileri ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve annesine ait evde annesi ile birlikte kaldıklarını beyan etmesi üzerine ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmada kayıp olan R.K. ve A.D. isimli kişilerin belirtilen adreste oldukları tespit edilmiştir."



Açıklamada, şüpheli H.Y. ile kayıp olarak aranan A.D'nin Çarşı Polis Merkezi Amirliğine, yaşı küçük R.K'nin de gerekli yasal işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:



"Kayıp olarak aranan her iki bayan verdikleri ifadede kimsenin kendilerini zorla alıkoymadığını, darp edilmediklerini ve kendi rızaları ile Kütahya'dan Osmaniye'ye geldiklerini beyan etmişlerdir. Gerekli işlemlerin ardından yaşı küçük R.K. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir. A.D. bilgisi alındıktan serbest bırakılmış, şüpheli H.Y. hakkında ise gerekli adli işlemlerin ardından serbest bırakılmıştır."