Evli öğrenciler için apart yurt projesi

Evli öğrenciler için yurt projesi geliyor.

Açıklama Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er'den geldi.

Er, evli olan öğrencilerin yurtlarda konaklama hakkı olmadığını belirtti. Eğer evli öğrenciler eşleriyle aynı ilde yaşıyorsa, çiftlere apart verileceğini duyuran Er, "Bir bina olarak apart şeklinde bu genç aileleri de barındıracağız." dedi.

FARKLI İLDE YAŞAYAN ÇİFTLER İÇİN BURS İMKANI

Er eşlerden birinin farklı bir ilde yaşaması durumunda ise burs verileceğini dile getirdi.

Projenin 2026 yılında hayata geçirilmesi hedefleniyor.