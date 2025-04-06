Evli sevgilisini eşiyle gördü, otomobili üzerlerini sürdü
Evli olan sevgilisini eşiyle birlikte gören Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle takip ederek, içinde bulundukları araca çarptı. Sinir krizi geçiren Ç.Ö., ekiplerin iknasıyla araçtan indirildi.
Diyarbakır'da Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle ilerlerken, evli olan sevgilisini eşiyle birlikte başka bir otomobilde gördü.
Ç.Ö., takip ettiği çiftin bulunduğu otomobile önden çarptı. Otomobilden inen sürücü ile eşi ise bir markete sığındı.
BİR KEZ DAHA ARACA ÇARPTI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sinir krizi geçiren Ç.Ö., aracıyla bir kez daha sevgilisinin otomobiline çarptı.
İKNA ÇABASIYLA ARAÇTAN İNDİRİLDİ
Polis ekiplerin ikna çabasıyla araçtan inen Ç.Ö., ambulansla hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından Ç.Ö. ve sevgilisi ile eşi emniyete götürüldü.
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