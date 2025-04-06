Evli sevgilisini eşiyle gördü, otomobili üzerlerini sürdü

Diyarbakır'da Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle ilerlerken, evli olan sevgilisini eşiyle birlikte başka bir otomobilde gördü.

Ç.Ö., takip ettiği çiftin bulunduğu otomobile önden çarptı. Otomobilden inen sürücü ile eşi ise bir markete sığındı.

BİR KEZ DAHA ARACA ÇARPTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sinir krizi geçiren Ç.Ö., aracıyla bir kez daha sevgilisinin otomobiline çarptı.