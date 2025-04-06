Evli sevgilisini eşiyle gördü, otomobili üzerlerini sürdü

Evli olan sevgilisini eşiyle birlikte gören Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle takip ederek, içinde bulundukları araca çarptı. Sinir krizi geçiren Ç.Ö., ekiplerin iknasıyla araçtan indirildi.

Evli sevgilisini eşiyle gördü, otomobili üzerlerini sürdü

'da Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle ilerlerken, evli olan sevgilisini eşiyle birlikte başka bir otomobilde gördü.

Ç.Ö., takip ettiği çiftin bulunduğu otomobile önden çarptı. Otomobilden inen sürücü ile eşi ise bir markete sığındı.

BİR KEZ DAHA ARACA ÇARPTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ekipleri sevk edilirken, sinir krizi geçiren Ç.Ö., aracıyla bir kez daha sevgilisinin otomobiline çarptı.

Evli sevgilisini eşiyle gördü, otomobili üzerlerini sürdü - 1 Evli sevgilisinin otomobiline çarptı

İKNA ÇABASIYLA ARAÇTAN İNDİRİLDİ

ekiplerin ikna çabasıyla araçtan inen Ç.Ö., ambulansla hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından Ç.Ö. ve sevgilisi ile eşi emniyete götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...