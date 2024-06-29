Evliliğe giden ilk adımda kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti

Elazığ'da 29 yaşındaki genç kız, kendisini istemeye gelecekleri günde gittiği kuaförde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evliliğe giden ilk adımda kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti

'da Sürsürü Mahallesi'nde akşama sözü olan Tuğçe A. (29), gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının geçirdiği belirlendi.

Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tuğçe A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan otopsi sonucunda genç kadının kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Tuğçe A.'nın akrabaları ve damat tarafı ise acı haberi alır almaz hastaneye akın etti.

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