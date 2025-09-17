Evlilik ehliyeti geliyor

Yeni evlenecek çiftlere, evlilik ehliyeti uygulaması gündemde.

Hem boşanma oranlarını düşürmek hem de aile kurumunu güçlendirmek için evlilik öncesi zorunlu eğitim ve psikolojik denetim uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor.

PSİKOLOJİK DENETİMDEN GEÇECEKLER

Çiftler evlenirken sağlık kontrolünden geçiyor.

Eğer düşünülen bu uygulama hayata geçerse psikolojik denetimden de geçecek.

Kurulacak danışmanlık mekanizması ile erken dönemde muhtemel problemlerin tespit edilmesi hedefleniyor.

EVLİLİK SONRASI DA REHBERLİK SAĞLANACAK

Sadece evlilik öncesi değil, anlaşmazlık yaşayan çiftlere evlilik sonrası da rehberlik sağanacak.

Önce sorunların çözülmesi sağlanacak, eğer boşanma kaçınılmaz hale gelirse taraflara doğru rehberlik hizmeti verilecek.